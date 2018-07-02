|Сильные дожди создали транспортный колапс в юго-западном Китае
|02.07.2018 17:55
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Проливные дожди нарушили работу железнодорожного и автомобильного транспорта в провинции Сычуань (юго-западный Китай - ред.), в результате чего приостановлено движение шести поездов и закрыто более десятка скоростных автодорог. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению филиала Китайской железнодорожной корпорации в Чэнду, участок высокоскоростной железной дороги, связывающей Чэнду - административный центр провинции Сычуань и Сиань - административный центр провинции Шэньси, северо-западный Китай был закрыт для проверки с целью обеспечения транспортной безопасности в понедельник в 9 часов утра.
На участке Чаотянь-Гуанъюань этой железной дороги на территории провинции Сычуань был зарегистрирован чрезмерный уровень осадков.
Приостановлено движение шести поездов, курсирующих между Чэнду и Сианем, еще больше пассажирских поездов задержано.
Между тем, как сообщило транспортное ведомство провинции Сычуань, участки 17 скоростных автодорог были закрыты из-за сильных дождей.
В части уездов города Мэйшань, расположенного на юго-западе
Чэндуской равнины, количество осадков за 12 часов с ночи
воскресенья до утра понедельника достигло 100 мм, в результате
уровень воды во многих малых и средних реках превысил критическую
отметку.