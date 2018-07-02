Регламентный комитет Верховной рады передал фракциям календарный план работы парламента на следующую сессию. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник сообщил спикер , передает со ссылкой на .

"В четверг состоится согласование календарного плана работы ВРУ на следующую сессию. Регламентный комитет подготовил и передал фракциям соответствующий план. Я прошу их согласовать. Если кто-то видит, что в плане есть накладки с делегациями, сообщите мне заранее. Чтобы мы смогли, вероятно, даже с голоса принять некоторые поправки. Комитет работает так, чтобы не было накладок на сессии . Но если вы увидите, что в этом плане есть определенные несогласованности, предложите их до четверга изменить. В четверг мы сможем их скорректировать", - сообщил Парубий.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №8504 "О календарном плане проведения девятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва".

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