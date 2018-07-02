Украинский певец Виталий Козловский больше не будет выступать в России. Об этом он рассказал в интервью КП в Украине.

"Меня не раз приглашали туда с концертами, но каждый раз отказывался принципиально, несмотря на привлекательный гонорар. И позволил себе это выступление единственный раз - 9 мая. И дело не в гонораре, он был обыкновенный, как и дома", - заявил исполнитель.

При этом он подчеркнул, что согласился выступить в тот день, поскольку с детства у него было отдельно отношение ко Дню Победы: его дед был участником Второй мировой войны, в частности, в боях на территории РФ.

По словам певца, после выступления в Москве 9 мая его стали чаще звать в Россию, но он отказывается от концертов там.

"Я украинский художник. Концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для меня недопустимы", - подчеркнул Козловский.

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