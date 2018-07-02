Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Трамп заявил, что на встрече поставит вопрос вмешательства России в американские выборы.

Вопрос аннексии Крыма не стоит в повестке дня встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Reuters.

«Президент России часто заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, нет», – сказал Песков.

В то же время, по его словам, Путин готов искать компромиссы с Трампом по всем другим вопросам.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, в соответствии с достигнутыми договоренностями. Трамп заявил, что на встрече поставит вопрос вмешательства России в американские выборы. Также, по его словам, будут обсуждаться темы Украины и Сирии. На вопрос, смогут ли США признать Крым частью России, Трамп ответил: «Посмотрим».

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