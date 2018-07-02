По предварительным данным, разрушение памятника русскому поэту
Александру Пушкину в Золочеве Львовской области произошло из-за его
старения и неблагоприятной погоды, рассказали в областной полиции.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке О повреждении
памятника стало известно сегодня утром Фото: Ігор Гриньків /
Facebook "На месте происшествия работала следственно-оперативная
группа. Предварительно установлено, что произошло разрушение
памятника вследствие естественных причин – старения и
неблагоприятной погоды", – рассказали в полиции.Информацию о
происшествии внесли в журнал единого учета. Полиция устанавливает
все обстоятельства произошедшего.Сегодня утром мэр города
Игорь Гринькив сообщил, что памятник снесли вандалы.
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