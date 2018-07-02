По предварительным данным, разрушение памятника русскому поэту Александру Пушкину в Золочеве Львовской области произошло из-за его старения и неблагоприятной погоды, рассказали в областной полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке О повреждении памятника стало известно сегодня утром Фото: Ігор Гриньків / Facebook "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что произошло разрушение памятника вследствие естественных причин – старения и неблагоприятной погоды", – рассказали в полиции.Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.Сегодня утром мэр города Игорь Гринькив сообщил, что памятник снесли вандалы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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