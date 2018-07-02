|С начала суток боевики 8 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов
|02.07.2018 18:03
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С начала текущих суток боевики 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, применяя стрелковое оружие и гранатометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передает
"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов
российско-оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском,
Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под
провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных
пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и
Водяное", - говорится в сообщении.