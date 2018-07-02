НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения суда по транзитному делу в отношении российского концерна "Газпром" до 13 июля 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

По полученным данным, 29 июня в Нидерландах прошло слушание относительно попыток российского "Газпром" уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража по транзитному делу.

"НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что суд потребует от "Газпрома" выполнить ранее выданные предписания голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, глава правления российского концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

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