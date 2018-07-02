Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что будет настаивать на том, чтобы как можно скорее посетить украинских политзаключенных в РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисова: В тюрьмах РФ голодают четыре человека. Если российские власти забыли об этом, то мы нет Фото: Людмила Денісова / Facebook Омбудсмен подчеркнула, что продолжает работать над созданием "дорожной карты" визитов к украинским гражданам в российских тюрьмах."Российская сторона говорила о графиках, меморандумах, предлагала начать посещение с августа или сентября. Но у нас голодают четыре человека. Если они забыли об этом, то мы нет. Мы будем стараться посетить их срочно", – заявила Денисова.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29 июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных.Сегодня украинский омбудсмен вернулась в Киев и встретилась с послами Европейского союза по поводу посещения украинских политзаключенных в РФ.Голодовку держат политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клих и Эмир-Усеин Куку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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