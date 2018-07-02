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Россия предлагает перенести посещение политзаключенных на август или сентябрь - Денисова
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02.07.2018 18:09
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
подчеркнула, что будет настаивать на том, чтобы как можно скорее
посетить украинских политзаключенных в РФ. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Денисова: В тюрьмах
РФ голодают четыре человека. Если российские власти
забыли об этом, то мы нет Фото: Людмила Денісова /
Facebook Омбудсмен подчеркнула, что продолжает работать над
созданием "дорожной карты" визитов к украинским гражданам
в российских тюрьмах."Российская сторона говорила
о графиках, меморандумах, предлагала начать посещение
с августа или сентября. Но у нас голодают
четыре человека. Если они забыли об этом,
то мы нет. Мы будем стараться посетить
их срочно", – заявила Денисова.9 июня президент Украины
Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом России Владимиром
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. 29
июня украинский омбудсмен по итогам своего пребывания в РФ провела
пресс-конференцию в Москве. Она рассказала, что в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.В тот же
день Денисова заявила, что обратится к послам стран нормандского
формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с
блокированием Россией посещения политзаключенных.Сегодня украинский
омбудсмен вернулась в Киев и встретилась с послами
Европейского союза по поводу посещения украинских
политзаключенных в РФ.Голодовку держат политзаключенные Олег
Сенцов, Владимир Балух, Станислав
Клих и Эмир-Усеин Куку.
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