|Почти 70 дел НАБУ "затормозили" в судах - Сытник
|02.07.2018 18:11
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Дела Национального Антикоррупционного Бюро и Специальной Антикоррупционной прокуратуры в судах просто останавливаются, в том числе - дела о незаконном обогащении чиновников. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время круглого стола "Криминализация незаконного обогащения - вызовы и перспективы", передает корреспондент
"У нас есть проблемы, действительно, это касается не только дел
о незаконном обогащении - это вообще касается дел, которые
направляются в суд. Фактически, эти дела в судах не
рассматриваются. Есть множество таких примеров, мы постоянно об
этом пишем на сайте НАБУ и антикоррупционной прокуратуры. Дела в
судах просто останавливаются, в том числе, дела в отношении
незаконного обогащения. Сейчас производств НАБУ в таких делах почти
70, это касается различных субъектов - и народных депутатов, и
руководителей государственных органов, часть из них передано в суд,
и сейчас фактично эти дела не рассматриваются", - сказал он.