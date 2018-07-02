Началась продажа билетов на финальный бой WBSS в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

В первый же день продажи билетов их было продано 7000, передает со ссылкой на .

Билеты на бой Усик - Гассиев стоят от 830 до 62 600 гривен.

Бой пройдет в Москве в "Олимпийском", который вмещает около 35 000 зрителей.

Поединок между Украинской Усиком и россиянином Гассиевым состоится 21 июля.

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