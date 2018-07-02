|Старт продаж билетов на бой Усик - Гассиев вызвал ажиотаж
|02.07.2018 18:13
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Началась продажа билетов на финальный бой WBSS в первом тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
В первый же день продажи билетов их было продано 7000, передает со ссылкой на .
Билеты на бой Усик - Гассиев стоят от 830 до 62 600 гривен.
Бой пройдет в Москве в "Олимпийском", который вмещает около 35 000 зрителей.
Поединок между Украинской Усиком и россиянином Гассиевым состоится 21 июля.
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