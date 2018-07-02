Журналисты проекта "Стоп коррупции" пообщались с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле и подчеркнули, что что готовы предоставить контакты и все данные о его местонахождении Генеральной прокуратуре Украины. | Эдуард Ставицкий: Если ко мне будет официальное обращение, и я, как гражданин Израиля, его получу, то я обязательно буду принимать участие в заседании суда Скриншот: Стоп Корупції / Facebook Журналисты встретились со Ставицким в Израиле и он пообещал участвовать в назначенном на 11 июля суде по своему делу в Украине."Если ко мне будет официальное обращение, и я, как гражданин Израиля, его получу, то я обязательно буду принимать участие в заседании суда", – заявил экс-министр.Когда авторы расследования попытались найти жилье экс-чиновника по указанному в регистрации адресу в Тель-Авиве, оказалось, что дома с нужным номером на улице нет. По телефону Ставицкий отказался помогать им, из чего "Стоп коррупции" делает вывод, что прежний министр все-таки скрывается от правосудия.По данным журналистов, гражданство Израиля он получил незаконно, воспользовавшись услугами сотрудницы ЗАГСа в городе Немирове Винницкой области. Авторы расследования утверждают, что чиновница подделала данные о еврейских корнях бабушки Ставицкого. Сам экс-министр назвал эту информацию фейком и провокацией.Журналисты "Стоп Коррупции" заявили, что готовы предоставить все данные о местонахождении и контакты Эдуарда Ставицкого Генеральной прокуратуре Украины и продолжат следить за действиями правоохранительных органов по этому делу.ВИДЕО Видео: Стоп Корупції / YouTube Ставицкий с 2007-го по 2010 год был главой правления НАК "Надра України", а с декабря 2012-го по февраль 2014 года занимал пост министра энергетики Украины. Он уехал из страны 27 февраля 2014 года. В марте 2014 года в его квартире в Киеве прошел обыск, во время которого обнаружили 42 кг золота и почти $5 млн наличными. Экс-чиновника подозревают в краже объектов комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье".Летом 2015 года Ставицкий заявил, что живет в Израиле. 6 мая 2016 года в эфире телеканала "112 Украина" во время видеовключения из Израиля он показал израильский паспорт на имя Натана Розенберга.В апреле 2016 года Интерпол по просьбе украинской стороны объявил его в международный розыск. В том же месяце Генпрокуратура попросила минюст Израиля вручить Ставицкому сообщение о подозрении.По данным проекта "Слідство.Інфо", 13 ноября 2016 года состоялась тайная встреча заместителей генпрокурора Украины со Ставицким, она длилась около часа. Представители ГПУ сообщили, что действительно встречались с экс-министром, однако это была официально оформленная командировка, а не тайная встреча. Целью поездки в Израиль сотрудников ГПУ была проверка готовности Ставицкого к сотрудничеству со следствием, но он, по словам прокуроров, от сделки отказался.В обвинительном акте в отношении экс-министра фигурируют статьи Уголовного кодекса "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация доходов, полученных преступным путем", "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "служебный подлог".В мае 2017 года Интерпол снял Ставицкого с международного розыска.8 мая 2018 года в ГПУ сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении Ставицкого и передали дело в суд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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