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Ставицкий заявил, что ничего не знает о заседании суда по своему делу и пообещал принять в нем участие, если получит повестку ГПУ
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02.07.2018 18:17
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Журналисты проекта "Стоп коррупции" пообщались с экс-министром
энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле и подчеркнули, что что
готовы предоставить контакты и все данные о его местонахождении
Генеральной прокуратуре Украины. | Эдуард
Ставицкий: Если ко мне будет официальное обращение, и я, как
гражданин Израиля, его получу, то я обязательно буду принимать
участие в заседании суда Скриншот: Стоп Корупції / Facebook
Журналисты встретились со Ставицким в Израиле и он пообещал
участвовать в назначенном на 11 июля суде по своему делу в
Украине."Если ко мне будет официальное обращение, и я, как
гражданин Израиля, его получу, то я обязательно буду принимать
участие в заседании суда", – заявил экс-министр.Когда авторы
расследования попытались найти жилье экс-чиновника по указанному в
регистрации адресу в Тель-Авиве, оказалось, что дома с нужным
номером на улице нет. По телефону Ставицкий отказался помогать им,
из чего "Стоп коррупции" делает вывод, что прежний министр все-таки
скрывается от правосудия.По данным журналистов, гражданство Израиля
он получил незаконно, воспользовавшись услугами сотрудницы ЗАГСа в
городе Немирове Винницкой области. Авторы расследования утверждают,
что чиновница подделала данные о еврейских корнях бабушки
Ставицкого. Сам экс-министр назвал эту информацию фейком и
провокацией.Журналисты "Стоп Коррупции" заявили, что готовы
предоставить все данные о местонахождении и контакты Эдуарда
Ставицкого Генеральной прокуратуре Украины и продолжат следить за
действиями правоохранительных органов по этому
делу.ВИДЕОВидео: Стоп Корупції / YouTube
Ставицкий с 2007-го по 2010 год был главой правления НАК "Надра
України", а с декабря 2012-го по февраль 2014 года занимал
пост министра энергетики Украины. Он уехал из страны 27
февраля 2014 года. В марте 2014 года в его квартире в
Киеве прошел обыск, во время которого обнаружили 42 кг золота
и почти $5 млн наличными. Экс-чиновника подозревают в краже
объектов комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье".Летом
2015 года Ставицкий заявил, что живет в Израиле. 6 мая 2016
года в эфире телеканала "112 Украина" во время видеовключения
из Израиля он показал израильский паспорт на имя Натана
Розенберга.В апреле 2016 года Интерпол по просьбе украинской
стороны объявил его в международный розыск. В том же месяце
Генпрокуратура попросила минюст Израиля вручить
Ставицкому сообщение о подозрении.По данным проекта
"Слідство.Інфо", 13 ноября 2016 года состоялась тайная
встреча заместителей генпрокурора Украины со Ставицким,
она длилась около часа. Представители ГПУ сообщили, что
действительно встречались с экс-министром, однако это была
официально оформленная командировка, а не тайная встреча. Целью
поездки в Израиль сотрудников ГПУ была проверка готовности
Ставицкого к сотрудничеству со следствием, но он, по словам
прокуроров, от сделки отказался.В обвинительном акте в отношении
экс-министра фигурируют статьи Уголовного кодекса "присвоение,
растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным
положением", "легализация доходов, полученных преступным путем",
"подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт,
использование поддельных документов" и "служебный подлог".В мае
2017 года Интерпол снял Ставицкого с международного розыска.8
мая 2018 года в ГПУ сообщили, что завершили досудебное
расследование в отношении Ставицкого и передали дело в суд.
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