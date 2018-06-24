Сбежавшего из-под конвоя мужчину полицейские задержали в Киеве на Троещине, он находился в квартире, которую арендовал на сутки. Мужчину задержали на Троещине Фото: kyiv.npu.gov.ua Мужчину задержали в Киеве на Троещине, он находился в квартире, которую арендовал на сутки. Вчера в полиции сообщали, что ранее судимый за подделку документов мужчина на этот раз подозревается в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины."Злоумышленник является "брачным" аферистом, он знакомился с женщинами и грабил их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тыс.", – сообщали в полиции.По факту его побега открыто производство по ст. 393 Уголовного кодекса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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