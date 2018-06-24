Сбежавшего из-под конвоя мужчину полицейские задержали в Киеве на
Троещине, он находился в квартире, которую арендовал на сутки.
Мужчину задержали на Троещине Фото: kyiv.npu.gov.ua Мужчину
задержали в Киеве на Троещине, он находился в квартире, которую
арендовал на сутки. Вчера в полиции сообщали, что ранее
судимый за подделку документов мужчина на этот раз
подозревается в мошенничестве по ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190
Уголовного кодекса Украины."Злоумышленник является "брачным"
аферистом, он знакомился с женщинами и грабил их: у семьи одной
потерпевшей он выманил $60 тыс.", – сообщали в полиции.По
факту его побега открыто производство по ст. 393 Уголовного
кодекса.
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