|Американец раскрыл секрет выигрыша в лотерею
|02.07.2018 18:19
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Житель американского города Спирфиш выиграл 100 тыс. долл в лотерею "Powerball", передает со ссылкой на Rapid City Journal.
Имя победителя — Ален Риди. Он является регулярным игроком лотереи “Powerball”. Успех его выигрыша кроется в удачно подобранной комбинации чисел.
“Я использовал дни рождения моих пятерых внуков”, — признался победитель.
Теперь американец планирует потратить часть от выигрыша на покупку автомобиля.
“Также, я поделюсь деньгами с моими сыновьями и их семьями”, — рассказал счастливчик.
Напомним, житель Черкасской области Александр Древаль, ставший миллионером в апреле этого года благодаря украинской лотерее “Лото-Забава”, решил потратить деньги на улучшение жилищных условий. В планах счастливчика — ремонт собственного дома и приобретение жилья для детей.