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В Украине суд отказал бывшему премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии
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02.07.2018 18:24
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Верховный суд Украины отказал представителям бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, который хотел получить
пенсию с апреля 2015 года и просил высылать ему деньги по почте.
Азарову отказались выплачивать украинскую пенсию Фото: EPA Согласно
постановлению Верховного суда от 21 июня 2018 года, 25 мая 2016
года представитель истца обратился в управление Пенсионного фонда с
заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Азарову с
апреля 2015 года и проводить ее по почте.В феврале 2015 года ПФУ
письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины, что Азаров
с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с
законом "О статусе народного депутата Украины" в размере 17,252
тыс. грн. Пенсия переводилась на его счет в "Ощадбанке", однако, не
выплачивалась.Печерский райсуд Киева 24 февраля 2016 года наложил
арест на деньги экс-министра в размере 199,576 тыс. грн на одном
банковском счете и 2,37 млн на другом банковском счете в
"Ощадбанке" на имя Азарова и запретил расходные операции.Киевский
апелляционный административный суд в сентябре 2016 года обязал
пенсионный фонд рассмотреть заявление представителя Азарова, а
Высший административный суд Украины в 2017 году оставил
постановление без изменений. Азаров через своего представителя в
июле 2017 года обратился с заявлением об отмене этого решения.12
января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал
заявление Азарова в Кассационный административный суд. 21 июня 2018
года коллегия судей Кассационного административного суда отказала
представителям Азарова в удовлетворении заявления. Постановление
является окончательным и обжалованию не подлежит.Азаров был
премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После смены власти в 2014
году покинул страну и сейчас проживает в России.В
отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных
производств, связанных с растратой государственных средств.
Помимо дела о хищении бюджетных денег при создании
правительственной телекоммуникационной
сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он
фигурирует в производстве о незаконном отчуждении военной
техники.Экс-премьер находится в санкционных списках США и
ЕС.
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