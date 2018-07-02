Верховный суд Украины отказал представителям бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который хотел получить пенсию с апреля 2015 года и просил высылать ему деньги по почте. Азарову отказались выплачивать украинскую пенсию Фото: EPA Согласно постановлению Верховного суда от 21 июня 2018 года, 25 мая 2016 года представитель истца обратился в управление Пенсионного фонда с заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Азарову с апреля 2015 года и проводить ее по почте.В феврале 2015 года ПФУ письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины, что Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с законом "О статусе народного депутата Украины" в размере 17,252 тыс. грн. Пенсия переводилась на его счет в "Ощадбанке", однако, не выплачивалась.Печерский райсуд Киева 24 февраля 2016 года наложил арест на деньги экс-министра в размере 199,576 тыс. грн на одном банковском счете и 2,37 млн на другом банковском счете в "Ощадбанке" на имя Азарова и запретил расходные операции.Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2016 года обязал пенсионный фонд рассмотреть заявление представителя Азарова, а Высший административный суд Украины в 2017 году оставил постановление без изменений. Азаров через своего представителя в июле 2017 года обратился с заявлением об отмене этого решения.12 января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал заявление Азарова в Кассационный административный суд. 21 июня 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала представителям Азарова в удовлетворении заявления. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Помимо дела о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в производстве о незаконном отчуждении военной техники.Экс-премьер находится в санкционных списках США и ЕС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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