|В киевском магазине кот "захватил" холодильник и ел колбасу
|02.07.2018 18:26
|
В одном из киевских супермаркетов кот ел колбасу прямо в холодильнике. Видео появилось в соцсети Facebook, передает корреспондент
Кот решил полакомиться колбасой в одном из супермаркетов Виноградаря. Холодильник с прозрачной витриной, в котором хранится колбаса находится в торговом зале супермаркета. Видео сняли посетители магазина.
Стоит отметить, что работников супермаркета не было за прилавком
в тот момент, когда кот пробрался в холодильник. Каким образом он
там оказался - неизвестно.
Поделитесь статьей с друзьями