В одном из киевских супермаркетов кот ел колбасу прямо в холодильнике. Видео появилось в соцсети Facebook, передает корреспондент Кот решил полакомиться колбасой в одном из супермаркетов Виноградаря. Холодильник с прозрачной витриной, в котором хранится колбаса находится в торговом зале супермаркета. Видео сняли посетители магазина. Стоит отметить, что работников супермаркета не было за прилавком в тот момент, когда кот пробрался в холодильник. Каким образом он там оказался - неизвестно.



Как сообщал в Министерстве иностранных дел подтвердили, что в их здания в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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