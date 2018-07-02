Популярная украинская исполнительница, участница музыкальной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в отпуск на остров Бали, в Индонезию. Девушка отдыхает с супругом Владимиром Дантесом и с компанией друзей. Об свидетельствуют фотографии, которые она публикует на странице в Instagram.

По состоянию на сегодня, певица уже успела опубликовать фото с острова, где она позирует в бассейне в полосатом купальнике. На свежих снимках можно увидеть не только стройную фигуру артистки, а и новые татуировки в верхней части бедер.

"Мы наконец-то добрались на Бали! За нашими приключениями можно будет следить по хэштегу #отпускнавулкане ))) ну а пока вот я, уставшая, но счастливая и с новыми тату", - говорится в подписи к фотографиям певицы.

Кроме того, ее муж Владимир Дантес опубликовал в своем Instagram фото, по которым сообщил, что Надя впервые приехала сюда на отдых. Теперь они вместе с друзьями планируют объездить весь остров.

Как сообщал svodka.net, Владимир Дантес поделился фотоснимком , который был сделан на вечеринке Потапа и Насти Каменских. Он позирует вместе со своей очаровательной и не менее известной супругой - певицей Надеждой Дорофеевой.

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