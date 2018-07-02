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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" не намерен пересматривать решение о выделении премии руководству компании в $46,3 млн
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02.07.2018 18:32
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Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд
сказала, что премии руководству компании в размере $46,3 млн за
победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в
разбирательстве по транзитному контракту выделены на основе
тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.
Наблюдательный совет "Нафтогазу" намерен полностью
пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и
компенсаций Фото: ЕРА В письме указывается, что решение о выделении
премии в размере 1% от выигрыша, принималось по рекомендации
комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа
подобных побед в арбитражных судах.Споттисвуд отметила, что
набсовет НАК полностью понимает деликатность вопроса, по поводу
которого премьер-министр высказал обеспокоенность в своем
письме.Она добавила, что Набсовет намерен полностью пересмотреть
политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций, чтобы
сохранить существующих и привлекать новых профессиональных и
честных сотрудников."Определение такой политики требует учета всех
составляющих и времени для того, чтобы заметить ее влияние на
эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А
информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять
людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль,
что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем
полную ответственность", – говорится в письме.При этом в
письме подтверждается, что Набсовет "Нефтогазу" готов встретиться с
премьер-министров в июле для более дательного обсуждения решения о
премии и других вопросов.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск
"Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу". "Газпром"
обжаловал оба решения арбитража.Наблюдательный совет "Нафтогазу"
принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на
общую сумму $46 млн. На данный момент выплачены $21 млн.
Остальную часть выплатят только после того, как будут получены
деньги от "Газпрома".По информации ZN.UA, глава правления
"Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а
коммерческий директор – 158 млн грн ($6 млн).Сегодня
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен
таким размером премий и написал письмо-обращение в наблюдательный
совет НАК. Он подчеркнул, что "будет определятся, что с этим
делать" после получения ответа.
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