Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд сказала, что премии руководству компании в размере $46,3 млн за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в разбирательстве по транзитному контракту выделены на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах. Наблюдательный совет "Нафтогазу" намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций Фото: ЕРА В письме указывается, что решение о выделении премии в размере 1% от выигрыша, принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах.Споттисвуд отметила, что набсовет НАК полностью понимает деликатность вопроса, по поводу которого премьер-министр высказал обеспокоенность в своем письме.Она добавила, что Набсовет намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций, чтобы сохранить существующих и привлекать новых профессиональных и честных сотрудников."Определение такой политики требует учета всех составляющих и времени для того, чтобы заметить ее влияние на эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль, что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем полную ответственность", – говорится в письме.При этом в письме подтверждается, что Набсовет "Нефтогазу" готов встретиться с премьер-министров в июле для более дательного обсуждения решения о премии и других вопросов. Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com Фото: ukranews.com 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу". "Газпром" обжаловал оба решения арбитража.Наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн. На данный момент выплачены $21 млн. Остальную часть выплатят только после того, как будут получены деньги от "Газпрома".По информации ZN.UA, глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор – 158 млн грн ($6 млн).Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Он подчеркнул, что "будет определятся, что с этим делать" после получения ответа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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