Закон о нацбезопасности Украины – рамочный и предусматривает
принятие еще ряда законов, в том числе и о создании парламентского
комитета по вопросам разведки, отметил спикер Верховной Рады Андрей
Парубий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Парубий рассказал о создании нового парламентского комитета Фото:
rada.gov.ua Парубий отметил, что закон о нацбезопасности –
рамочный и предусматривает принятие еще ряда законов."Еще один
вопрос, который пересекается с реформой парламента, – о
создании отдельного комитета по вопросам разведки в структуре
Верховной Рады Украины. И мы поэтапно планируем, какие из этих
законов в какой последовательности будем принимать. По этому поводу
у меня были консультации с Пентагоном и НАТО", – сказал
Парубий.В Верховной Раде VIII созыва работают 27 комитетов.21 июня
Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 о
национальной безопасности. Его поддержали 248 народных
депутатов. Документ определяет полномочия государственных органов в
сферах нацбезопасности и обороны. В акте указано, что
фундаментальными национальными интересами Украины являются
интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе
и НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон является
важным для Украины шагом на пути европейской и
евроатлантической интеграции.Парубий подписал документ 27 июня.
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