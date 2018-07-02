Закон о нацбезопасности Украины – рамочный и предусматривает принятие еще ряда законов, в том числе и о создании парламентского комитета по вопросам разведки, отметил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Парубий рассказал о создании нового парламентского комитета Фото: rada.gov.ua Парубий отметил, что закон о нацбезопасности – рамочный и предусматривает принятие еще ряда законов."Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента, – о создании отдельного комитета по вопросам разведки в структуре Верховной Рады Украины. И мы поэтапно планируем, какие из этих законов в какой последовательности будем принимать. По этому поводу у меня были консультации с Пентагоном и НАТО", – сказал Парубий.В Верховной Раде VIII созыва работают 27 комитетов.21 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 о национальной безопасности. Его поддержали 248 народных депутатов. Документ определяет полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны. В акте указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО.Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон является важным для Украины шагом на пути европейской и евроатлантической интеграции.Парубий подписал документ 27 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки парубий украины рады верховной создании Теги: политика