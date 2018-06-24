Сегодня ряд российских СМИ распространил объявление новой пресс-конференции экс-президента Украины Виктора Януковича, которая запланирована на 20 октября в Ростове.

По данным The Moscow Post, заявление, с которым может выступить Янукович, будет посвящено запланированным на 26 октября в Украине внеочередным парламентским выборам.

В тексте заявления якобы от имени Януковича говорится, что результаты президентских выборов в Украине не оправдали ожиданий на мир в стране, а наоборот спровоцировали новый виток противостояния.Официального подтверждения пресс-конференции Януковича пока нет.

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