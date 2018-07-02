|Суд решил назначить Крысину бесплатного адвоката
|02.07.2018 18:50
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Дарницкий районный суд Киева решил назначить бесплатного адвоката Юрию Крысину, который обвиняется в участии в похищении активистов Майдана зимой 2014 года. Об этом сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила
назначить Крысин адвоката из Центра бесплатных юридических услуг
через систематическую неявку его адвокатов", - сказали в суде,
отметив, что следующее заседание должно состояться 6 июля.