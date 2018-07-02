Дарницкий районный суд Киева решил назначить бесплатного адвоката Юрию Крысину, который обвиняется в участии в похищении активистов Майдана зимой 2014 года. Об этом сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила назначить Крысин адвоката из Центра бесплатных юридических услуг через систематическую неявку его адвокатов", - сказали в суде, отметив, что следующее заседание должно состояться 6 июля.



Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках активистов евромайдан.



Как сообщал 13 июня Апелляционный суд Киева отменил условный срок лишения свободы Крысину и назначил 5 лет лишения свободы за участие в убийстве зимой 2014 журналиста Вячеслава Еремея.





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