Экстремисты от планировали сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-Деде", которая должна была состояться 1 июля в столичном кинотеатре "Жовтень", передает со ссылкой на .

"Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были снять в до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов. Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера между зрителей в зале. Третья - облить" зеленкой "инициаторов создания картины. с целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания ", - говорится в сообщении пресс-службы . Отмечается, что у задержанных изъято заранее подготовленные "зеленку", плакаты, открытки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов.

Правоохранители открыли уголовное производство.

"Организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к провокации у посольства Венгрии 20 июня этого года. В тот день они организовали пикетирование посольства Венгрии в Украине, скандирование антивенгерскими лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии В. Орбана. Несмотря на то, что акция длилась не более 10 минут, а ее организаторы прибыли из другого города, сотрудники СБ Украины смогли не только раскрыть это преступление, но и предупредить совершение на дующего, направленного на разжигание национальной вражды между украинцами и крымскими татарами".

В оккупированном Крыму отпустили 49 участников протестов против репрессий крымских татар, которые участвовали в акциях. Людей доставили в отделение "полиции". С ними провели "профилактическую беседу".

"Силовики задержали более 30 человек. Некоторых задержанных насильно заставляли сдать отпечатки пальцев и образцы ДНК. Также пытались изъять какие-то личные вещи. Некоторых людей задерживали, не складывая протокола ", - говорит крымский активист, адвокат Заир Семедляев.

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