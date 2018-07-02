Часть застрявших в Тунисе украинских туристов вернется в Украину 2 июля, еще часть – 3 июля, рассказал начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Кирилича, последний самолет, вероятно, вылетит 3 июля в 5 утра Фото: Bravo Airways / Facebook "Первый самолет со 172 пассажирами на борту вылетел в 13.20, следующий – ориентировочно в 20.30", – сообщил он.По словам Кирилича, последний, вероятно, вылетит 3 июля в 5 утра.Украинские туристы не могут вылететь из Туниса с 27 июня. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам рейсов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ. Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с туроператорами и авиакомпаниями.Bravo Airways заявила 2 июля, что совершит пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить в Украину застрявших в Тунисе людей. По информации компании, только там находится около 800 украинских туристов. Часть из них уже вылетела в Украину.Украинские туристы застряли также в аэропортах в Албании, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах. Сотни людей не могут вылететь и из Киева. По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта, почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или задерживаются. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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