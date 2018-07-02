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В МИД сообщили, что последний самолет с застрявшими в Тунисе туристами вылетит в Украину утром 3 июля
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02.07.2018 18:55
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Часть застрявших в Тунисе украинских туристов вернется в Украину 2
июля, еще часть – 3 июля, рассказал начальник управления
консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины
Василий Кирилич. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке По словам Кирилича, последний самолет, вероятно, вылетит 3
июля в 5 утра Фото: Bravo Airways / Facebook "Первый самолет со 172
пассажирами на борту вылетел в 13.20, следующий –
ориентировочно в 20.30", – сообщил он.По словам Кирилича,
последний, вероятно, вылетит 3 июля в 5 утра.Украинские
туристы не могут вылететь из Туниса с 27
июня. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel
обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к
задержкам рейсов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян
заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но
не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ.
Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с
туроператорами и авиакомпаниями.Bravo Airways заявила 2 июля,
что совершит пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить в
Украину застрявших в Тунисе людей. По информации компании, только
там находится около 800 украинских туристов. Часть из них уже
вылетела в Украину.Украинские туристы застряли также в аэропортах в
Албании, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах. Сотни
людей не могут вылететь и из Киева. По данным Bravo
Airways, из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Киев
(Жуляны) рейсов больше 170 поселили в
отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта,
почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или
задерживаются.
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