Сегодня на заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в Крыму российский прокурор попросил для украинского активиста Владимира Балуха четыре года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолтятора временного содержания, передает со ссылкой на Крим.Реалии.

При этом, как пишет издание, с учетом первого уголовного дела - до шести лет колонии общего режима и штраф в размере 10 000 рублей.

"Виновность и умысел подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, а также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС - ред.) ушиб мягких тканей позвоночной области", - сказал прокурор.

Балух голодает с 19 марта из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиерей УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

По данным защитников, 22 июня Балух усилил свою голодовку.

Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявлений начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира