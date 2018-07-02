Премьера проекта Мамблкор: "Криминальное чтиво" 6 июля в 20:00 в московском Театре.doc состоится премьера проекта Мамблкор: «Криминальное чтиво».«Мамблкор (от англ. mumble — «бормотание») — это поджанр независимого кинематографа, для которого свойственны низкий бюджет, участие актеров-любителей, а также фокусирование на естественности диалогов». Так написано в Википедии.Авторы проекта будут брать за основу сюжеты самых культовых фильмов и пробовать их проиграть (или пробормотать) вместе со зрителями.Александр Кудряшов, режиссер: «Можно долго пересматривать «Криминальное чтиво» и воображать, как круто ты сам рассуждал бы про массаж ступней или танцевал с Мией Уоллес, а можно пойти и попробовать сделать это на сцене. С помощью нехитрых подсказок и подвластных нам декораций мы воссоздадим атмосферу культового фильма, главным героем которого окажетесь именно вы. Испытайте себя за один показ сразу в роли нескольких персонажей — Винса, Джулса, Бутча, Мии, Марселласа и других и, вероятно даже, поверните развитие сюжета в какую-то свою сторону. Для этого вам не понадобится никаких специальных знаний кроме просмотра конкретного фильма (на самом деле, если вы не смотрели фильм, будет даже веселее). Все остальное — только воображение и игра».Узнать подробнее о проекте и купить билеты можно на сайте Театра. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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