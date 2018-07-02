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Премьера проекта Мамблкор: "Криминальное чтиво"
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02.07.2018 18:58
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Премьера проекта Мамблкор: "Криминальное чтиво" 6 июля в 20:00 в
московском Театре.doc состоится премьера проекта Мамблкор:
«Криминальное чтиво».«Мамблкор (от англ. mumble — «бормотание») —
это поджанр независимого кинематографа, для которого свойственны
низкий бюджет, участие актеров-любителей, а также фокусирование на
естественности диалогов». Так написано в Википедии.Авторы проекта
будут брать за основу сюжеты самых культовых фильмов и пробовать их
проиграть (или пробормотать) вместе со зрителями.Александр
Кудряшов, режиссер: «Можно долго пересматривать «Криминальное
чтиво» и воображать, как круто ты сам рассуждал бы про массаж
ступней или танцевал с Мией Уоллес, а можно пойти и попробовать
сделать это на сцене. С помощью нехитрых подсказок и подвластных
нам декораций мы воссоздадим атмосферу культового фильма, главным
героем которого окажетесь именно вы. Испытайте себя за один показ
сразу в роли нескольких персонажей — Винса, Джулса, Бутча, Мии,
Марселласа и других и, вероятно даже, поверните развитие сюжета в
какую-то свою сторону. Для этого вам не понадобится никаких
специальных знаний кроме просмотра конкретного фильма (на самом
деле, если вы не смотрели фильм, будет даже веселее). Все остальное
— только воображение и игра».Узнать подробнее о проекте и купить
билеты можно на сайте Театра.
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