Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне
Андрей Кондратьев заявил, что фамилия украинского режиссера Олега
Сенцова по-прежнему актуальна для обмена. В России допускают обмен
Сенцова Фото: ЕРА Кондратьев отметил ,что тема обмена Сенцова не
раз поднималась украинской стороной и его фамилия "по-прежнему
актуальна".Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги Тюменской области. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.21 июня адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что у
Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на
13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается. К
режиссеру не допустили украинского омбудсмена Людмилу
Денисову. 26 июня генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова.
Но в Кремле пояснили, что письмо Ягланда не может служить
основанием для такой меры.
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