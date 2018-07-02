Количество людей, которые вынуждены покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий возросло до 270 000 человек. Есть вероятность начала гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре, сообщает со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе 160 тысячам человек пришлось убегать от тяжелых бомбардировок. Люди в основном скрывались в селах и районах близко израильского и иорданского границ.



Как сообщал сирийская армия освободила 70 городов и поселков на востоке и юго-востоке провинции Дераа и находится сейчас в 2 км от границы с Иорданией.



Напомним, от голода, жажды и болезней 15 беженцев, бежавших из сирийской провинции Дераа к иорданской границы, погибли.

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