|Обострение конфликта на юге Сирии: есть вероятность гуманитарной катастрофы
|02.07.2018 19:05
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Количество людей, которые вынуждены покинуть свои дома на юго-западе Сирии в результате двухнедельной эскалации боевых действий возросло до 270 000 человек. Есть вероятность начала гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил иорданский представитель ООН по делам беженцев Мохаммад Хаваре, сообщает со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе 160 тысячам человек пришлось убегать от
тяжелых бомбардировок. Люди в основном скрывались в селах и районах
близко израильского и иорданского границ.