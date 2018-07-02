Ведущая радио "Аристократы" Юлия Рукавицина погибла в . Трагедия произошла 29 июня, передает со ссылкой на .

Водитель автомобиля, в котором ехала Рукавицына, заснул за рулем, пишут на странице Юлии в Facebook друзья и знакомые.

". Сказали, что водитель уснул за рулем. Светлая память", - написала одна из знакомых Юлии.

Юлия Рукавицына начинала свою карьеру как радиожурналистка, впоследствии работала в украинских и международных рекламных агентствах, больших издательских домах. Была создателем концепций для ряда известных брендов, ведущей программы в эфире радио "Аристократы", преподавателем журналистики, фото, дизайна. На радио "Аристократы" вела программы "Дети - детям" и "Воскресный папа", создала подкаст "Погружение".

Одним из самых ярких проектов Юлии стала адаптация в Украине Международного архитектурного фестиваля Archikidz!, который объединяет детей, подростков и взрослых, неравнодушных к современной архитектуре, создает условия для творческого сотрудничества, учит бережному отношению к городу и пространству.

Прощание с Юлией Рукавицыной состоится сегодня, 2 июля, на Байковом кладбище.

На трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся, есть пострадавшие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира