Туроператор Oasis Travel готов компенсировать застрявшим с Тунисе украинским туристам расходы на жилье и рассмотреть другие претензии относительно качества предоставленных услуг, сообщили в посольстве Украины в Тунисе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские туристы не могут вылететь из Туниса с 27 июня Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airport / Facebook В посольстве отметили, что удалось "добиться того, что ни один из украинских туристов не ночевал на улице"."Туроператор Oasis Travel заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов компенсируют упомянутые расходы", – говорится в сообщении.Кроме того, в дипведомстве сообщили, что компания также готова рассмотреть все остальные претензии украинских туристов относительно качества услуг в соответствии с заключенными соглашениями.Отмечается, что в Украину из Туниса вылетел первый рейс со 172 пассажирами, остальных планируют вернуть 2–3 июля. https://www.facebook.com/ukraine.in.tunisia/posts/1035067726640799 Украинские туристы не могут вылететь из Туниса с 27 июня. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам рейсов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ. Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с туроператорами и авиакомпаниями.Bravo Airways заявила 2 июля, что совершит пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить в Украину застрявших в Тунисе людей. По информации компании, только там находится около 800 украинских туристов. Часть из них уже вылетела в Украину.Украинские туристы застряли также в аэропортах в Албании и Грузии. Сотни людей не могут вылететь и из Киева. По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта, почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или задерживаются. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что туниса туроператор июля тунисе Теги: происшествия