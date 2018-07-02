|Украинским туристам, которые застряли в Тунисе, компенсируют расходы на вынужденное проживание в отелях – посольство
|02.07.2018 19:11
|
https://www.facebook.com/ukraine.in.tunisia/posts/1035067726640799
Украинские туристы не могут вылететь из Туниса с 27 июня. Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel обвинили друг друга в невыполнении обязательств, что привело к задержкам рейсов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что туроператор взял у своих клиентов деньги за услуги, но не предоставил их. Он пообещал обратиться в ГПУ. Омелян также сообщил, что созывает 3 июля собрание с туроператорами и авиакомпаниями.Bravo Airways заявила 2 июля, что совершит пять гуманитарных рейсов, чтобы доставить в Украину застрявших в Тунисе людей. По информации компании, только там находится около 800 украинских туристов. Часть из них уже вылетела в Украину.Украинские туристы застряли также в аэропортах в Албании и Грузии. Сотни людей не могут вылететь и из Киева. По данным Bravo Airways, из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Киев (Жуляны) рейсов больше 170 поселили в отель. Согласно расписанию на сайте этого аэропорта, почти все сегодняшние рейсы авиакомпании отменены или задерживаются.
Поделитесь статьей с друзьями