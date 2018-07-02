Сейчас выясняется происхождение взрыва

Установлено, что в момент взрыва парень находился один дома. Первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежала окровавленная ребенок и попросила помощи, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сейчас парня доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа местной полиции, выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, располагающиеся вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.