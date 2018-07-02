|В Донецкой области от взрыва пострадал 14-летний парень
|02.07.2018 19:11
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Сейчас выясняется происхождение взрываВ Волновахском районе Донецкой области сегодня около 13:00 от взрыва пострадал 14-летний парень.
Фото: npu.gov.ua
Установлено, что в момент взрыва парень находился один дома. Первыми звук взрыва услышали соседи, а дальше из дома выбежала окровавленная ребенок и попросила помощи, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Сейчас парня доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа местной полиции, выясняются обстоятельства инцидента.
Напомним, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, располагающиеся вдоль линии разграничения на Луганщине, на растяжке боевиков подорвался мирный житель.
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