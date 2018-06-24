Представители ГФС и бизнеса договорились о выработке общей позиции

"Государственная фискальная служба активизировала переговорный процесс с участниками табачного рынка по внедрению электронной системы контроля за производством и оборотом сигарет. Это - действенный способ предотвращения появления на рынке фальсифицированной продукции, что и обсудили производители табачных изделий на встрече с и. о. председателя ГФС Проданом" , - говорится в сообщении пресс-службы ведомства по итогам встречи и. о. председателя ГФС Мирослава Продана с участниками рынка.

Каждый крупный производитель на предприятии имеет свою систему контроля, которая предусматривает возможность отслеживания пути пачки сигарет от производителя к конечному потребителю (track & trace) с помощью уникального идентификатора, отметили представители бизнеса

Электронная акцизная марка, по их мнению, должна работать аналогично.

"На сегодня есть несколько вариантов того, какой должна быть электронная акцизная марка, как будет работать эта система. На мой взгляд, необходимо выбрать один вариант, доработать его с учетом интересов государства и бизнеса и передавать на рассмотрение законодателям" , - отметил Продан.