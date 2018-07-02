Журналисту российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву в киевском аэропорту Борисполь сотрудники пограничной службы отказали во въезде в страну, однако спустя десять часов отозвали свое решение. Об этом сообщил сам корреспондент, передает Новое время .

В соответствии с решением сотрудника Государственной пограничной службы Украины, гражданину РФ отказали во въезде на основании отсутствия достаточного финансового обеспечения и неподтвержденной цели пребывания в Украине.

При этом сам Алексей отрицает отсутствие приглашения в Украину, он утверждает, что ехал в столицу Украины на стажировку, он имел билет в обратную сторону, а также бронь в гостинице.

"Это при том, что я бывал в Киеве дважды и приходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений и прочего", - сказал журналист. По его словам, парня четыре часа держали на паспортном контроле, забрали паспорт и отвели в транзитную зону для посадки на рейс до Кишинева (откуда он и прибыл в Украину).

В то же время в комментарии Громадському он сообщил, что его после ожидания в течение почти десяти часов все же пустили в Украину. Он утверждает, пограничники никак не обосновали изменение своего решения, а документ об отказе во въезде у него просто отняли.

Как сообщал svodka.net, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес в перечень изданий, состоящий из 166 книг, еще восемь, которые направлены на ликвидацию независимости Украины , пропаганду насилия и разжигание вражды.

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