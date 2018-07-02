Это уже второй случай травмирования ребенка от взрыва в Донецкой
области за сутки, подчеркнули в полиции. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке На момент взрыва ребенок был дома
один Фото: npu.gov.ua Отмечается, что в 13 часов в полицию
поступило сообщение, что в медучреждение с различными травмами
доставили школьника.Пока известно, что первыми звук взрыва услышали
соседи. Потом из дома выбежал ребенок и попросил помощи. На момент
происшествия он был дома один.Что стало причиной взрыва пока не
известно, отметили в полиции.При этом, правоохранители отметили,
что это уже второй случай травмирования ребенка от взрыва в
Донецкой области за сутки.Сегодня в Донецкой области из-за взрывов
неустановленных предметов пострадал 17-летний подросток и мужчина
1982 года рождения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира