Это уже второй случай травмирования ребенка от взрыва в Донецкой области за сутки, подчеркнули в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На момент взрыва ребенок был дома один Фото: npu.gov.ua Отмечается, что в 13 часов в полицию поступило сообщение, что в медучреждение с различными травмами доставили школьника.Пока известно, что первыми звук взрыва услышали соседи. Потом из дома выбежал ребенок и попросил помощи. На момент происшествия он был дома один.Что стало причиной взрыва пока не известно, отметили в полиции.При этом, правоохранители отметили, что это уже второй случай травмирования ребенка от взрыва в Донецкой области за сутки.Сегодня в Донецкой области из-за взрывов неустановленных предметов пострадал 17-летний подросток и мужчина 1982 года рождения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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