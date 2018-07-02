Известный украинский исполнитель Алексей Потапенко, более известен под псевдонимом Потап, сделал общий снимок с участником популярной немецкой музыкальной группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Фотографию плут обнародовал на собственной странице в социальной сети Instagram.

"Мой друг! До встречи!" - написал Потап в подписи к снимку.

Согласно информации УНИАН , Линдеманна ранее, 28 июня, заметили на Почтовой площади в столице Украины, где состоялась акция в поддержку создания на этом месте музея.

В то же время российское издание Super утверждает, что фронтмен Rammstein является отцом новорожденного ребенка украинской певицы Loboda.

Как сообщал svodka.net, Тилля Линдеманна встретили в Киеве на Почтовой площади. Артист гулял по городу без охраны, только с переводчиком и еще одним сопровождающим.

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