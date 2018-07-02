Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна может получить энергонезависимость за счет наращивания собственной добычи газа и энергосбережения. Гройсман: Мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но еще надо преодолеть долгий путь. Фото: kmu.gov.ua По мнению премьера, достичь энергонезависимости можно за счет наращивания украинской добычи газа государственной компанией "Укргазвидобування"."Наша задача – к 2020 году добывать 20 млрд. Хотя в прошлом году мы потребляли 33 млрд. Поэтому здесь еще и вопрос в частных компаниях, добывающих газ. Плюс – мероприятия по энергосбережению", – пояснил он.Гройсман добавил, что задача правительства сейчас заключается в стимулировании добычи газа и внедрении энергоэффективных мероприятий."Мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но еще надо преодолеть долгий путь. Надеюсь, осенью будет запущен совершенно новый механизм Государственного фонда энергоэффективности. И это будет инструмент, который позволит нам системно проводить модернизацию в жилом секторе", – подытожил он.1 марта 2018 года Верховная Рада упростила процедуру получения разрешений для бурения нефтегазовых скважин. Документ предусматривает усовершенствование и сокращение разрешительной процедуры, что должно ускорить введение месторождений в разработку и упростить отведение участков для бурения новых скважин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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