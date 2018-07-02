Вчера украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. К этой цели он шел с 11 лет, и не свернуть с пути ему помогли представители украинского спорта. Об этом в блиц-интервью рассказал сам Андрей.

“Был такой случай, когда ко мне поступили предложения со стороны России, переехать туда жить и выступать под их флагом. Это было в то время, когда Крым перестал быть под нашим флагом. В тот момент этими предложениями я поделился с Андреем Васильевичем Павелко (нардеп, президент ФФУ — ред.). Это тот человек, который оказывает мне поддержку постоянно, еще с 19 лет. Он мне помогал и квартиру покупать, и получать квартиру за юношеские олимпийские игры, он постоянно меня поддерживает, и даже последние два года после Олимпиады он мне помог выйти из кризиса подготовки, так как у меня были проблемы с оплатой тренера. У меня бразилец тренер, ему нужно платить высокую зарплату, и он (Павелко — ред.), вместе с Президентом Национального Олимпийского Комитета Сергеем Бубкой, помог, чтобы я мог вывести финстабильность, которая не мешала бы мне тренироваться. И именно Андрею Васильевичу я рассказал о том, что у меня были предложения от РФ. Больше я нигде это не афишировал, так как такого рода предложения трудно доказуемы, и я не хотел играть на этом. Он поддержал меня в решении выступать за Украину и всячески поддерживает до сих пор. Сразу скажу, что желания перейти в другую страну у меня никогда не было. И я об этом ни капли не жалею!” — рассказал Говоров.

Как сообщал , украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на соревнованиях в Риме. Дистанцию в 50 метров баттерфляем украинец преодолел за 22,27 с.

Отметим, что Говоров победил на всех трех этапах соревнований серии “Mare Nostrum” на дистанции 50 м баттерфляй.

Ранее, в июне, Андрей также выиграл турниры во Франции и Испании.

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