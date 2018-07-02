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Певица Варвара представляет музыкальный спектакль «ЛЁН»
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02.07.2018 19:36
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Певица Варвара представляет музыкальный спектакль «ЛЁН»
Режиссёр-постановщик и художник спектакля – Ростислав
Протасов. - Я впервые спою арии именно в концертной программе,
- рассказывает Варвара. - И для многих это станет откровением,
неожиданностью. Программа «Лён» - это в каком-то смысле творческий
опыт, но очень гармоничный. Перед зрителями предстанет Варвара-
ведунья, знахарка, человек, который безумно любит лес и русскую
природу. Эта Варвара целиком и полностью житель леса и находится в
гармонии с собой и всем окружающим. Она умиротворена, она спокойна.
И мне очень хочется передать людям умиротворение, душевную
свободу, любовь к природе, к этой невероятной красоте. Передать всю
сила и мудрость русских песен и музыки. Хочется дойти до самого
сердца и каждому отдать частичку себя. Народ издревле наделял
лен удивительными живительными свойствами. И именно таким я хочу
представить наше шоу - живительным, настоящим, ярким, сверкающим
этническими переливами разных культур и инструментов.
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