Певица Варвара представляет музыкальный спектакль «ЛЁН» Режиссёр-постановщик и художник спектакля – Ростислав Протасов. - Я впервые спою арии именно в концертной программе, - рассказывает Варвара. - И для многих это станет откровением, неожиданностью. Программа «Лён» - это в каком-то смысле творческий опыт, но очень гармоничный. Перед зрителями предстанет Варвара- ведунья, знахарка, человек, который безумно любит лес и русскую природу. Эта Варвара целиком и полностью житель леса и находится в гармонии с собой и всем окружающим. Она умиротворена, она спокойна. И мне очень хочется передать людям умиротворение, душевную свободу, любовь к природе, к этой невероятной красоте. Передать всю сила и мудрость русских песен и музыки. Хочется дойти до самого сердца и каждому отдать частичку себя. Народ издревле наделял лен удивительными живительными свойствами. И именно таким я хочу представить наше шоу - живительным, настоящим, ярким, сверкающим этническими переливами разных культур и инструментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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