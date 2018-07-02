Виталий и вошли в историю как единственные братья, которые одновременно владели всеми чемпионскими титулами в супертяжелом весе. Произошло это событие 2 июля 2011 года на "Imtech-Arena" в немецком Гамбурге, передает со ссылкой на .

победил единогласным решением судей Девида Хэя и объединил чемпионские титулы в супертяжелом весе. К поясам IBF и WBO украинец добавил пояс WBA, который до этого принадлежал британцу. Братья Кличко осуществили свою давнюю мечту - собрали в семье все самые престижные пояса. владел тогда титулом WBC.

Конфликт между Кличко и Хэем длился несколько лет. На пресс-конференцию после боя Владимира с Хасимом Рахманом в немецком Мангейме 13 декабря 2008 года пришел Девид Хэй. Это разозлило Виталия Кличко, который накануне увидел журнал "Men's Health". Там опубликовали фотомонтаж, на котором Хэй держит отрубленную и окровавленную голову Владимира. Кличко-старший пообещал наказать хамовитого британца в ринге, пригрозил ему пальцем и, наконец, когда тот общался с журналистами, пробрался к нему и грубо натянул на уши его ковбойскую шляпу. Впоследствии это противостояние переросло в масштабную войну Хэя и Кличко.

До последнего момента специалисты и болельщики сомневались, что долгожданный поединок состоится - Хэй перед тем дважды "соскакивал" с боев с Кличко. 2009-го британец подписал договор на бой с Владимиром, но отказался выходить на ринг, сославшись на травму спины. Позже он дал согласие встретиться с Виталием, однако неожиданно подписал договор на бой с тогдашним чемпионом мира по версии WBA россиянином Николаем Валуевым.

Хэй дважды "соскакивал" с боев с Кличко

Однако боксеры таки сошлись в ринге, где началась мощная тактическая и психологическая борьба. Хэй больше рассчитывал постоянными провокациями вывести Кличко из равновесия, чтобы тот бросился мстить за себя и за брата. Но с первых минут стало ясно - этого не будет. Владимир вышел на бой с холодным сердцем и ясной головой. Хэй, от которого ждали стартового рывка и нашествия, избрал другую тактику. Или ему не позволил это сделать Кличко, который захватил центр ринга, прессинговал, держал британца на выгодной для себя дальней дистанции. В первой половине боя украинцу удавалось доставать британца в основном джебами. Зато Хэй по несколько раз за раунд взрывался контратаками, пробивая под разными углами. Во второй половине боя британец несколько устал. Украинец имел очевидное преимущество - как в дуэли джебов, так и в дуэли силовых ударов. В последнем раунде Хэй, понимая, что проигрывает, изрядно "огрызнулся". Кличко выдержал и не стал сильно заострять поединок. Обошлось без нокаута. Все судьи отдали ощутимое преимущество украинцу - 118:108, 117:109 и 116:110.

Бой Кличко - Хэй просмотрели около 500 млн. зрителей во всем мире.

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