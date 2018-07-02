Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что по словам президента РФ Владимира Путина, на повестке дня "такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России". Песков отметил, что это касается и повестки встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков подчеркнул, что Путин считает Крым "неотъемлимой частью России" Фото: EPA СМИ напомнили Пескову, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон после встречи с Путиным заявил, что в вопросе принадлежности полуострова ему и российскому президенту "придется признать наличие разногласий".Песков сказал, что по словам Путина на повестке дня "такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России". Спикер добавил, что "все остальные вопросы" – это "вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения".Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.27 июня Болтон встретился с Путиным, они договорились о месте и дате переговоров российского лидера с Трампом. 28 июня в Кремле сообщили, что российский и американский президенты встретятся 16 июля в Хельсинки. 29 июня издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп ответил "посмотрим" на вопрос, признают ли США Крым российским. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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