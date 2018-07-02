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Песков сказал, что Путин не намерен обсуждать с Трампом вопрос принадлежности Крыма
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02.07.2018 19:43
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Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что по словам президента РФ
Владимира Путина, на повестке дня "такого вопроса, как Крым, быть
не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой
частью России". Песков отметил, что это касается и повестки встречи
Путина с президентом США Дональдом Трампом. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Песков подчеркнул, что Путин
считает Крым "неотъемлимой частью России" Фото: EPA СМИ напомнили
Пескову, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон после
встречи с Путиным заявил, что в вопросе принадлежности полуострова
ему и российскому президенту "придется признать наличие
разногласий".Песков сказал, что по словам Путина на повестке дня
"такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет
никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России".
Спикер добавил, что "все остальные вопросы" – это
"вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных
точек соприкосновения".Россия аннексировала Крым и Севастополь
после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.27 июня Болтон
встретился с Путиным, они договорились о месте и дате
переговоров российского лидера с Трампом. 28 июня в Кремле
сообщили, что российский и американский президенты встретятся 16
июля в Хельсинки. 29 июня издание Politico написало, что
президент США Дональд Трамп ответил "посмотрим" на вопрос,
признают ли США Крым российским.
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