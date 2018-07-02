|Россия продлила запрет на перевоз товаров из Украины
|02.07.2018 19:43
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Россия снова перекрыла дорогу транзиту товаров с УкраиныПрезидент России Владимир Путин распорядился продолжить до 1 января 2019 года запрет на перевозку ряда товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.
Фото: EPA/UPG
Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации России.
Отметим, что действие этого документа уже продолжали в январе этого года - до 30 июня.
Напомним, что ограничения на транзит украинских товаров действуют с января 2016 года. Они предусматривают, что транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси. При этом на них должны быть установлены средства идентификации (пломбы), использующих российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Украина инициировала спор с Россией в рамках ВТО относительно ограничений транзита украинских товаров через роосийскую территорию. Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в 35% в первом полугодии 2016 из-за таких действий РФ.
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