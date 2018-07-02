Россия снова перекрыла дорогу транзиту товаров с Украины

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации России.

Отметим, что действие этого документа уже продолжали в январе этого года - до 30 июня.

Напомним, что ограничения на транзит украинских товаров действуют с января 2016 года. Они предусматривают, что транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси. При этом на них должны быть установлены средства идентификации (пломбы), использующих российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Украина инициировала спор с Россией в рамках ВТО относительно ограничений транзита украинских товаров через роосийскую территорию. Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в 35% в первом полугодии 2016 из-за таких действий РФ.