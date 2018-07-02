Украинский активист Владимир Балух заявил, что "судебные процессы" в оккупированном Крыму показывают, что российскими властями "используются всякие формальные поводы с одной целью – как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за потребность оставаться собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем". Балух: В своем последнем слове я хочу сказать, что ни одну секунду, ни одним помыслом не жалею о своих действиях Фото: ru.krymr.com "Данный судебный процесс уже в пятый раз подтверждает, что используются всякие формальные поводы с одной целью – как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за потребность оставаться собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свое мнение о происходящем. Да введите вы статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть. Это было бы честнее. Я бы тогда подписался под каждым словом, сделал бы явку с повинной. Тогда давайте мне хотя пожизненное. Каждый сам выбирает цену, которую готов платить за любовь к родине", – сказал он.Балух заявил, что Россия взяла его в заложники. Но он уверен, что рано или поздно выиграет все суды. "Не в этом государстве, так в другом. Слава богу, мир не ограничивается этой страной. И я бы очень хотел, чтобы моральную и материальную компенсацию мне выплатили из ваших карманов. Ваше государство взяло меня в заложники. Рано или поздно это произойдет. Вы не убежите от этого наказания. Не здесь – так есть высший суд. В своем последнем слове я хочу сказать, что ни одну секунду, ни одним помыслом не жалею о своих действиях. Мне за них глубоко не стыдно, нет ни одного абсолютно малейшего противозаконного действия, даже по вашим законам", – подчеркнул политзаключенный. Фермер из Раздольненского района Крыма Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника ИВС Валерия Ткаченко, который утверждает, что активист его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против "судебного" приговора 19 марта Балух объявил голодовку.23 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время голодовки Балух потерял 30 кг.25 июня адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила, что состояние Балуха ухудшилось.Общественный защитник Балуха, архиерей Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент в комментарии изданию "ГОРДОН" 26 июня сообщил, что политзаключенный не собирается прекращать голодовку.Сегодня "прокурор" просил для Балуха четыре года колонии по обвинению в дезорганизации работы ИВС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что балух его балуха года Теги: крымский конфликт