Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности, пишет со ссылкой на информацию компании.

Только в 2018 году запланировано к вводу около 450 тыс. кв.м - это 12 жилых домов, 9 паркингов на 1049 машиномест и 10 000 кв.м нежилых помещений. В частности начато строительство трех крупных комплексов - ЖК "Каховский", ЖК "Медовый", ЖК Mirax.

На стадии строительства сейчас находятся 35 жилых домов, 50 000 км.в нежилых помещений и 10 паркингов на 2000 машиномест.

В "Киевгорстрое" напомнили, что в компании для инвесторов действуют ипотечные программы с тремя банками: "Кристалбанк", "Укргазбанк" и банк "Глобус". Доля продаж квартир через банковские кредиты составляет до 15%.

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