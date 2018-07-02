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Стаховский пробился во второй круг Уимблдона
02.07.2018 19:59

Первый украинец провел поединок основной сетки в рамках одиночного разряда на нынешнем Уимблдоне, передает

В пятисетовом противостоянии между нашим Сергеем Стаховским и первой ракеткой Португалии (45 в мире) Жоао Соузой, путевку в следующий этап получил украинец - 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4.

За 3 часа и 22 минуты Стаховский совершил 21 эйс против 3 у португальца, допустив 8 двойных ошибок.

Примечательно, что Стаховский единственный уроженец Украины, выступающий в основной сетке Уимблдона между мужчин, ведь Александр Долгополов снялся с соревнований.

Добавим, что во втором круге оппонентом киевлянина станет Сэм Куэрри с США (11 сеяный), который в трех сетах обыграл Джордана Томпсона из Австралии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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