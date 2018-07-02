В ЕК считают, что новые законы Польши "подрывают принцип независимости судебной власти"

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, которая есть в распоряжении "Европейской правды".

"3 июля 27 из 72 судей Верховного Суда рискуют выйти на пенсию. Новый польский закон" О Верховном суде "снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Эта мера также применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат будут досрочно прекращены. согласно закону, нынешним судьям предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен сроком на три года и продлен один раз. для решения президента не установлены критерии, и нет возможности для судебного п ерегляду этого решения ", - говорится в заявлении.

Таким образом новые законы Польши "подрывают принцип независимости судебной власти", убеждены в ЕК.

Комиссия настаивает на том, что она "готова продолжать разговор по вопросам верховенства права", несмотря на начало процедуры.

Первый этап процедуры заканчивается иском в Суд Европейского Союза. Варшава имеет месяц на внесение изменений.

Напомним, что Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу еще в июле.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Польши заявили о готовности дать ответ на запуск Европейской комиссией процедуры введения санкций за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу.