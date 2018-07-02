|Мотивов нету: в полиции рассказали подробности смертельного нападения на ромку
|02.07.2018 20:09
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В Берегово на Закарпатье правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству 30-летней женщины.
Пока работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией, сообщили в отделе коммуникации полиции области, передает со ссылкой на .
"Женщину обнаружили без сознания на одной из улиц Берегова. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней местной жительницы обнаружили ранение", - рассказали правоохранители.
По факту умышленного убийства открыли уголовное производство.
Раненая 30-летняя ромка убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей. У нее остался 13-летний ребенок. По словам местных ромов, женщину пытался убить кто-то "чужой".