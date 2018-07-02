Гражданин Бельгии в возрасте восьми лет по имени Лоран успешно окончил среднеобразовательное учебное заведение и теперь планирует поступить в один из университетов страны. О соответствующем факте пишет ТСН .

В соответствии информацией издания, IQ-тест парня показал результат в 145 баллов. При этом интересно, что большую часть знаний ребенок получил дома, в школе же он посещал индивидуальные занятия с учителем.

Отмечается, что любимая дисциплина вундеркинда - математика, а между профессий, в которых он хочет себя попробовать, - инженер, хирург и астронавт.

Как сообщал svodka.net, дочь Майка и Зары Тиндолл, которая родилась накануне, назвали Лена Элизабет. Девочка приходится правнучкой королеве Великобритании Елизавете II. Представитель родителей ребенка Майка и Зары Тиндолл рассказал, что им просто понравилось имя Лена, следовательно пара решила назвать дочь именно так.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира