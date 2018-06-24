Злоумышленникам, что разгромили лагерь ромов во Львове и убили одного из них, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает .

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство по п.12, ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия), ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением предметов, умышленно приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений), ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины. Правоохранителями сразу же задержан один совершеннолетний и семь несовершеннолетних лиц, которым сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3 работниками Нацполиции Львовской области установлена ​​причастность одиннадцати жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь цыган близко Сокольники в Пустомытовском районе в ночь с 23 на 24 июня.

Как установило следствие, группа молодых людей, вооружившись предметами умышленно приспособленными для нанесения телесных повреждений: ножами, металлическими трубами, цепями – совершили набег на лагерь, в котором временно проживали цыгане. Злоумышленники совершили погром и избили жителей лагеря.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Львовской области.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. Это событие следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц.

Кроме того, городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.

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