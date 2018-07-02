Президент РФ Владимир Путин присвоил частям российской армии названия украинских городов, желая украсть чужую историю и славу, отметил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Муженко: Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму Фото: mil.gov.ua "Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", – заявил начальник Генштаба.Он подчеркнул, что традиции современной российской армии представляют из себя смесь русско-имперских и советских мифов, а для ВСУ осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из солдат сделал свой выбор.Муженко также сообщил, что подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами всех уровней управления исполнение закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики". https://www.facebook.com/v.muzhenko/posts/1974024492928304 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов, которыми переименовал части российской армии, присвоив им названия украинских городов. В частности, почетное наименование "гвардейский Львовский" теперь носит 6-й танковый полк российской армии, 163-й танковый полк получил название "гвардейский Нежинский", а 68-й танковый полк переименован в "гвардейский Житомирско-Берлинский". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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