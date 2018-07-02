|
Муженко о присвоении частям армии РФ названий украинских городов: Россияне продолжают давнюю традицию - воровать
|
02.07.2018 20:14
|
Президент РФ Владимир Путин присвоил частям российской армии
названия украинских городов, желая украсть чужую историю и славу,
отметил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
Муженко: Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не
собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму Фото: mil.gov.ua
"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию –
воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и
озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не
имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что
агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. Он
также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории
Украины", – заявил начальник Генштаба.Он подчеркнул, что
традиции современной российской армии представляют из себя смесь
русско-имперских и советских мифов, а для ВСУ осознанием этого стал
2014-й, когда каждый из солдат сделал свой выбор.Муженко также
сообщил, что подписал приказ Генерального штаба, который четко
регламентирует выполнение командирами всех уровней управления
исполнение закона Украины "Об осуждении коммунистического и
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в
Украине и запрет их символики".
https://www.facebook.com/v.muzhenko/posts/1974024492928304
30 июня президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов,
которыми переименовал части российской армии, присвоив им
названия украинских городов. В частности, почетное
наименование "гвардейский Львовский" теперь носит 6-й
танковый полк российской армии, 163-й танковый полк получил
название "гвардейский Нежинский", а 68-й танковый полк переименован
в "гвардейский Житомирско-Берлинский".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира