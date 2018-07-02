Скорее только парламент не сможет найти довольно голосов для обновления Центральной избирательной комиссии. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник, передает корреспондент .

"Я не верю что мы выйдем на консенсус в части 226 голосов по отдельно взятому постановлению (кандидатуре - ред.) о назначении новых членов ЦИК. На мой взгляд окно закрыто в части изменения (состава - ред.) ЦИК", - заявил Винник.

Как сообщал в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

Однако информированный источник в Верховной Раде Украины рассказал, что сейчас парламентское большинство решает, какого именно кандидата от фракций не поддержать при избрании нового состава Центральной избирательной комиссии, и кто именно возглавит ЦИК.

Кроме того, по словам собеседника, в коалиции все еще не решили, кто именно из 14 представленных кандидатур не пройдет в ЦИК во время голосования в сессионном зале.

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