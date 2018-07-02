Вопрос освобождения политзаключенных очень важен для Украины, отметила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Она считает, что об этом, в частности, будут говорить президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин на встрече 16 июля. Зеркаль заявила, что от Трампа можно ожидать "непредсказуемых, но позитивных шагов" Фото: EPA "Конечно, на этой встрече будет идти речь о политзакюченных. Это один из вопросов, который мы задаем в первую очередь, потому что это вопрос гуманитарный и он очень важен для нас. Даже во время визита [советника Трампа по нацбезопасности Джона] Болтона в Москву этот вопрос обсуждался", – сказала Зеркаль.По ее мнению, от Трампа можно ожидать "непредсказуемых, но позитивных шагов".1 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что, по предварительным данным, в России находится не менее 22 украинских политзаключенных, в оккупированном Крыму – более 40.Переговоры президентов США и РФ состоятся 16 июля в Хельсинки. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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