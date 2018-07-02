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В МИД Украины ожидают обсуждения вопроса украинских политзаключенных на встрече Путина и Трампа
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02.07.2018 20:22
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Вопрос освобождения политзаключенных очень важен для Украины,
отметила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Она считает,
что об этом, в частности, будут говорить президент США Дональд
Трамп и президент РФ Владимир Путин на встрече 16 июля. Зеркаль
заявила, что от Трампа можно ожидать "непредсказуемых, но
позитивных шагов" Фото: EPA "Конечно, на этой встрече будет идти
речь о политзакюченных. Это один из вопросов, который мы задаем в
первую очередь, потому что это вопрос гуманитарный и он очень
важен для нас. Даже во время визита [советника Трампа по
нацбезопасности Джона] Болтона в Москву этот вопрос
обсуждался", – сказала Зеркаль.По ее мнению, от Трампа можно
ожидать "непредсказуемых, но позитивных шагов".1 февраля спикер
Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что, по
предварительным данным, в России находится не менее 22
украинских политзаключенных, в оккупированном Крыму – более
40.Переговоры президентов США и РФ состоятся 16
июля в Хельсинки. Глава Белого дома, комментируя предстоящую
встречу, заявил, что "мир должен начать жить
дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон
Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
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