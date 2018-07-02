|Складной смартфон Surface Phone: появились рендеры
|02.07.2018 20:25
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В Сети появились рендеры смартфона Surface Phone над которым, по слухам, уже длительное время работает . Устройство, по сути, представляет собой гибрид смартфона и ноутбука, пишет со ссылкой на .
Изображения опубликовал на своей инсайдер Дэвид Брейер. Они демонстрируют гаджет в режимах лэптопа и игрового. В последнем случае на нижнем экране устройства заметны иконки кнопок от джойстика Xbox One.
В настоящее время инсайдеры не называют точные сроки презентации новинки. Ожидается, что она состоится до конца текущего года.
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