Складной смартфон Surface Phone: появились рендеры По теме: В Сети появились рендеры смартфона Surface Phone над которым, по слухам, уже длительное время работает . Устройство, по сути, представляет собой гибрид смартфона и ноутбука, пишет со ссылкой на . Изображения опубликовал на своей инсайдер Дэвид Брейер. Они демонстрируют гаджет в режимах лэптопа и игрового. В последнем случае на нижнем экране устройства заметны иконки кнопок от джойстика Xbox One. laptop mode & gaming mode — David Breyer (@D_Breyer) В настоящее время инсайдеры не называют точные сроки презентации новинки. Ожидается, что она состоится до конца текущего года. Andromeda Render according to the latest patents — David Breyer (@D_Breyer)











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура @d_breyer время смартфона david рендеры Теги: it технологии